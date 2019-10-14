Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet Kimdir?

14.10.2019 12:14

2017'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Gülnur Aybet BBC'de yayınlanan HARDtalk adındaki programda Kaşıkçı Cinayeti, gazetecilerin tutuklanması ve akademisyenlere yönelik soruşturmalar hakkındaki soruları cevapladı. Türkiye'de tutuklanan gazeteci sayısının doğru olmadığını belirten Aybet, soruşturulan akademisyen hakkında "bir örgütü ya da diğerini destekledikleri için başlarının belada olduğu" açıklamasını yaptı. HARDtalk programından sonra araştırılmaya başlanan Prof. Dr. Gülnur Aybet hakkında merak edilenler haberimizde...

GÜLNUR AYBET KİMDİR ?

NATO ve AB kapsamında transatlantik ilişkiler konusunda uzmanlaşan Gülnur Aybet'in, ayrıca Türk dış politikası ve Balkanlarda savaş sonrası yapılanma ve devlet inşası konuları da uzmanlık ve ilgi alanlarındandır.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE KIDEMLİ UZMAN

Aybet, önce Southampton Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans daha sonra Londra King's College'da Savaş Bilimleri alanında ikinci bir yüksek lisans yaptı. Devam eden akademik kariyerine Nottingham Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler doktorasını ekleyen Gülnur Aybet 2005 yılından bu yana İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde St. Antony's College'da Kıdemli Uzman olarak üyedir.

İNGİLİZ AKADEMİSİ ARAŞTIRMA BURSU KAZANDI

Davetli olarak Washington'da Johns Hopkins Üniversitesi'nin School of Advanced International Studies'de bulunan Transatlantik İlişkiler Merkezi'nde görev yapan sosyal bilimci, 2007-2009 yılları arasında İngiliz Akademisi'nden araştırma bursu kazandı.Bursunun proje direktörlüğün yapmış ve bu proje kapsamında NATO ve AB'nin Bosna Hersek'teki devlet yapılanma rollerini incelemiştir.

AVRUPA VE AMERİKA'DA BİRÇOK MAKALESİ YAYINLANDI

Avrupa Güvenliği ve Türk Dış Politikası hakkında "Security Dialogue", "International Journal", "Problems of Post Communism" ve "Europe Asia Studies" gibi bilimsel dergilerde bir çok makalesi yazan Gülnur Aybet, Türkiye, Amerika ve İngiltere gazeteleri için yazılar yayınlamaktadır.

İNGİLTERE'DEKİ EN GÜÇLÜ 20 MÜSLÜMAN KADINDAN BİRİ SEÇİLDİ

İngiltere ve Türkiye Hükümetleri'nin desteklediği siyasetçi, bilim insanı ve sanatçılar arasındaki diyaloğu geliştirmek için kurulan İngiliz-Türk Tatlıdil Forumu'nun üyelerinden olan Aybet, Ditchley Park,Wilton Park ve Atlantic Council gibi üst düzey siyasi planlamacıların katıldığı forumlara sıklıkla davetli konuşmacı olarak katılmaktadır. Uluslararası medya için sıklıkla güncel güvenlik konularını yorumlayan ve analiz eden Gülnur Aybet, 2009'da The Times Gazetesi tarafından İngiltere'deki en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilmiştir.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLDU

Gülnur Aybet, 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi Kurucu Direktörlüğü görevlerini yürüttü. Aybet, 2013'te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kürsü'sünü kurdu. Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.