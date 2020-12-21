Güllübahçe Mahallesi yıllar sonra adını aldığı güllerine kavuşuyor

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'ne belediye tarafından 10 bin adet gül dikilecek.

Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi yıllar sonra adını veren güllerine kavuşuyor. İçinde barındırdığı Priene Antik kenti ile Söke'nin turizme açılan yerleşim yeri olması özelliği taşıyan Güllübahçe Mahallesi'ne Söke Belediyesi tarafından 10 Bin adet gül dikilecek. İlk etapta alımı yapılan 7 bin adet gülün dikimi Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Yıllar içinde güllerine hasret kalan Güllübahçe Mahallesi sakinleri büyük sevinç yaşarken; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Söz verdiğimiz gibi Güllübahçe'yi adına yakışır hale getiriyoruz" dedi. Başkan Tuncel Güllübahçe'ye bir de 'Gül Festivali' sözü verdi.

Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde Kapaklı mevkiinden başlayıp Turunçlar mevkiine kadar yaklaşık 4 Km'lik güzergahta gül dikimi yapılmaya başlandı. Güllübahçe eski Belediye Binası önünde gerçekleşen sembolik dikim törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Meclis Üyesi Mehmet Çınar, Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, çevre mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

"Başkan şiirle, dövizlerle karşılandı"

Özellikle Güllübahçe Mahallesi sakini kadınlar hazırladıkları dövizlerle duydukları heyecan ve mutluluğu ifade ederlerken; mahalle sakini bir çocuk Başkan Levent Tuncel için yazdığı bir şiiri okudu. Şiirin yer aldığı çerçeve portre Muhtar Yusuf Çam tarafından Başkan Tuncel'e hediye edildi.

Güllübahçe simgesi olan güllere yıllardır hasret kalmıştı diyen Mahalle Muhtarı Yusuf Çam; "Levent Başkanımız güllerimize yeniden kavuşacağımızın sözünü vermişti. Dikim bugüne nasip oldu. Bizlere, Güllübahçe'ye önem verdiği için, Güllübahçe'yi güllerine kavuşturduğu için Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ederiz. Aslında bugün biz Güllübahçeliler için büyük ve anlamlı bir gün. Başkanımız bizi simgemize kavuşturdu. Hizmetlerin devamı da gelecektir" dedi.

"Çok uzun zamandır adı Güllübahçe olmasına rağmen gülsüz olduğun biliyoruz" diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Güllübahçe'yi adına yakışır bir mahalle yapmak üzere karar verdik. İlk etapta 7 bin adet gül alımı yaparak, dikimine başlıyoruz. Güllübahçemiz eski günlerine kavuşacak. Güllübahçemize feda olsun" dedi.

"Başkan Tuncel'den 'Gül Festivali' sözü de geldi"

Başkan Tuncel Güllübahçe'yi bir de Gül Festivali ile buluşturmak istediklerini söyledi. Bu müjdeye sevinen Mahalle Muhtarı Yusuf Çam; "Güllübahçe aynı zamanda geçmişte festivalleri ile anılan bir yerdi. Başkanımız adını koymuş oldu; Gül Festivali olacak. Pandemiden sonra inşallah yaz aylarında gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı