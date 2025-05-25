Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında sahne alacak sanatçılar arasında yer alan Güliz Aylahakkında detaylar araştırıldı. Peki, Güliz Ayla şeker hastası mı?

GÜLİZ AYLA ŞEKER HASTASI MI?

Radyo Sputnik'e verdiği bir röportajda Güliz Ayla, diyabet hastalığı geçmişine dair açıklamalarda bulunarak konuyu değerlendirdi.

"12 yaşımdan itibaren Tip-1 diyabetli oldum. Aslında belirtileri vardı ama anne-babamın sağlık durumuyla ilgili bazı tatsız olaylar vardı. Şu anda ikisi de zaten hayatta değiller, kanserden kaybettim. Tam o zamanlar bende diyabet çıktı. Doktorlar, 'genetik kodlamanda var ama çok stresli bir dönem yaşadığın için ortaya çıktı' dediler" diyerek süreci anlatan Ayla, şöyle devam etti:

Çaresi var ama barışmanız gereken bir kronik hastalık. Diyabet öldürmez, süründürür. Diyabetli bir kişi kan şekerini kontrol altında tutmak zorunda. 7/24 buna odaklı yaşarsan da kafayı yersin, öyle bir hastalık. Benim şekerimi düşürmeye bazen sadece insülin yeterli olmuyor. Bir insan gün içinde 20-30 karar veriyorsa biz 200 karar veriyoruz.

Ben 36 yaşındayım, sensörüm olmasa bile kan şekerimi parmaktan ölçerim ama özellikle çocuklar ve bebekler için biz bunun SGK kapsamına alınmasını istiyoruz. Herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Çünkü bir bebeğin parmağını delip şekerini ölçmek o kadar zor ki! Ama sensörle çok kolay. Anne-babası bir programla okuldaki çocuğunun şekerini takip edebiliyor. Birazı bile kapsama alınsa biz buna razıyız. Hayatsal değil ama çok önemli. İnsülin gibi bir ihtiyaç değil ama diyabet takibi ve kontrolü için çok çok önemli." dedi.