Gülistan Kılıç Koçyiğit kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gülistan Kılıç Koçyiğit'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gülistan Kılıç Koçyiğit geliyor. Peki, Gülistan Kılıç Koçyiğit kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gülistan Kılıç Koçyiğit'in hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gülistan Kılıç Koçyiğit'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Gülüstan Kılıç Koçyiğit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT KİMDİR?

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit doğum tarihi : 1979

Gülistan Kılıç Koçyiğit kaç yaşında : 41 yaşında

Gülistan Kılıç Koçyiğit mesleği ne : Milletvekili

Gülistan Kılıç Koçyiğit nereli : Tunceli

Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi Veterinerlik ve Laboratuvar, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Erzurum Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümünde okudu. Kamu Emekçileri Sendikası'na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Yürütme Kurulu üyesi. KESK Genel Meclis üyeliğinde bulundu. KJA Derneği, İnsan Hakları Derneği, Dersimliler Derneği üyesidir. Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de kurucu eş başkanıdır.

2018 Genel Seçimleri'nde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Muş Milletvekili seçilmiştir. Evli ve iki çocuk sahibidir.