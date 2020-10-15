Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

15.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:43
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla Tunceli Valiliği koordinesinde bugün başlatılan arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından 8 personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz kuvvetleri Komutanlığından 5 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma biriminden 4 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 3 personel katılıyor.

Teknik ekiplere, ilde görevli AFAD, emniyet ve jandarma personeli de destek veriyor.

Baraj gölünün tamamında sürdürülen arama çalışmalarında, 8 bot, 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanılıyor.

Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun aramalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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