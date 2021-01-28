Son dakika haber! Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası davasında sanık duruşmaya gelmedi

Gülistan Doku'nun bilgilerinin sosyal medyada ifşası davasında sanık duruşmaya gelmedi

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında, Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Duruşma, sanığın mahkemede yer almaması nedeniyle nisan ayına ertelenirken, talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Gülistan'ın kaybolmasında sorumlu olduğu iddia edilen Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri, Doku'nun ablası Aygül Doku ile sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra paylaşmaktan kamu davası açtı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Davaya, E.Y. katılmazken, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Babası Halit, Ablası Aygül ve avukatı Ali Çimen katıldı. Tunceli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, duruşmaya katılmayan şüpheli E.Y.'nin talimatla ifadesinin alınmasına karar verilerek, nisan ayına ertelendi.

'BU EVRAKI KAMU GÖREVLİSİ SIFATIYLA ELE GEÇİRMİŞTİ'Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan bu yana haber alınamadığını anımsatarak, diye konuştu: "Buna ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma vardı. Bu soruşturma dosyasının failleri sosyal medya üzerinden Gülistan Doku'nun intihara meyilli olduğunu göstermek için bazı evraklar paylaştı. Bu evraklar şimdiye kadar soruşturma dosyamızın içinde yoktu. Bu evrakı kamu görevlisi sıfatıyla ele geçirmişti. Onun ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Buna ilişkin bir yargılama yapıldı. Yine soruşturma dosyasının insan öldürme şeklinde düşünülmemesi için Gülistan Doku'ya intihara meyilli olarak göstermişti. Buna ilişkin bir yargılama yapıldı. Kendisi duruşmaya katılmadı. Bizim şöyle bir talebimiz oldu. İki ayrı suçun asıl ana dosyayla bağlantılı olduğunu söyledik. Gülistan Doku'nun ana dosyasının dosyamız içine alınmasını talep ettik. Onu mahkeme kabul etti. Dosyamızın içine aldı. Bu aşamadan sonra ikinci talebimiz dosyaların birleştirilmesine yönelik olacak. Çünkü faillerin amacı, bağlantıları bu yönlüydü. Duruşma ertelendi. SEGBİS üzerinden hazır edilmedi. Aslında kendisi hazır edilseydi bizim de ona karşı sorularımız olacaktı. Çapraz sorgusunu yapma imkanımız olacaktı ama olmadı. Talimat üzerinden ifadesini verecek. Talimatın cevabı geldikten sonra artık dosyamız karara bağlanacak."

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise, ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra umutlarının arttığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı