Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? Tunceli'de 5 Ocak'ta ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır barajında 226 gündür devam eden arama çalışmalarında da bir ize rastlanılamadı. Abla Aygül Doku, "O gece Gülistan neye şahit oldu?" diye sordu.

Tunceli'de 5 Ocak günü kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan aylardır haber alınamıyor. Gülistan Doku'nun en son görüldüğü yer iddiasıyla Uzunçayır Barajında başlatılan ve 226 gün süren arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarıyla ilgili konuşan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, bilirkişi raporundaki kanıtlara rağmen baş şüphelinin yargılanmadığını belirtti.

Abla Aygül Doku, sosyal medya hesabından Gülistan Doku ile baş şüpheli Zaynal A. arasındaki mesajlaşmaların içeriğini sorarak " Gülistan'ın olmayışının 231'nci günü. Gülistan 5 Ocak gecesi gece 00.30'da Zaynal A.'ya 'korkuyorum' mesajı atıyor. Zaynal A, Gülistan'a diyor ki, 'Sen bunu yapmayana kadar benimle konuşma' Neyi yapmayana kadar benimle konuşma diyor? Bu sorunun cevabını bize kimse vermemiş. Aslında hiçbir soruyu cevaplamamış ya da o gece o evde ne konuşuldu ki Zaynal A, Gülistan'a mesaj atarak 'Az kalsın senin yüzünden annemin bütün planları bozuluyordu, evde çok kötü bir şey çıktı' diyor. O gece annesinin planlarının bozulacağı kadar nasıl bir konu konuşuldu, Gülistan neye şahit oldu? Bunlar ortada olan mesajlar ve hepsi kayıtlı. Gülistan o gece bu evde oturuyor sabah tekrar bu çocuktan ayrılıyor. Bilirkişi raporunda Zaynal'ın Gülistan'ı tehdit ettiğine üzerine gittiğini görüyor ve şiddet var diyor. Ama hala Zaynal A. yargılanmıyor, sorgulanmıyor" diye sordu.

"ZAYNAL A. YARGILANSIN"

Kardeşi Gülistan Doku'nun intihar etmediğine dair açıklamalarına rağmen Uzunçayır barajında arama çalışmalarına devam edildiğini belirten Abla Doku şunları söyledi:

"Tamam, siz Zaynal A'nın masum olduğuna mı inanıyorsunuz? Biz katil aramıyoruz biz kızımızı arıyoruz ve kızımızın nerede olduğuna dair bir işaret verin. Biz de diyelim ki, biz bu aileyi boşu boşuna suçlamayalım ve bu aile hakkında iddialarda bulunmayalım. Siz kızımızı bulmuyorsunuz, aileyi sorgulamıyorsunuz ve 220 gün boyunca bizi o köprüye kilitlediniz. Biz ilk günden beri ısrarla bizim kızımız intihar edebilecek biri değil dedik kimse bizi dinlemedi. Dalgıçlar, Gülistan'ın burada olmadığını ısrarla söylemesine rağmen kimse dalgıçları da dinlemedi. Biz 220 gün boyunca o köprünün başında bekledik cesedi yok, Zaynal A. yargılansın diyoruz herkes elimizde delil yok diyor. Peki, ne olacak Gülistan gökten zembille mi inecek?"