Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi
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Güler Yücel, Can Yücel, Datça, Muğla, Yerel

Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi

Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel, eşinin yanında toprağa verildi.

20.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:20
Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi

Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi

MUĞLA - Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel, eşinin yanında toprağa verildi.

Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel'in eşi Güler Yücel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün hastane morgundan alınan Güler Yücel'in cenazesi, 12Ağustos 1999'da hayatını kaybeden eşi Can Yücel ile birlikte yaşadıkları Datça'nın Eski Datça Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Güler Yücel için eşinin sürekli oturduğu Eski Datça'daki kahvehanenin önündeki boş alanda cenaze namazı kılındı.

Güler Yücel'in cenazesi, Datça İskele Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan eşi Can Yücel'in mezarının yanında son yolculuğuna uğurlandı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin ve az sayıda kişinin katıldığı cenazede Yücel çiftinin 2 kızları ile torunu taziyeleri kabul etti. Çiftin Kanada'da yaşayan oğlunun ise uçuş yasağı nedeniyle annesinin cenazesine katılamadığı öğrenildi.

Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi

Kaynak: İHA

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Güler Yücel, eşi Can Yücel'in yanında toprağa verildi

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