Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesinin 20 yılını kaleme aldı
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Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesinin 20 yılını kaleme aldı

Sabancı Üniversitesinin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 20. yılını kutlayan Sabancı Üniversitesinin birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığıyla örnek bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesinin 20 yılını kaleme aldı
04.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:23

Sabancı Üniversitesinin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 20. yılını kutlayan Sabancı Üniversitesinin birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığıyla örnek bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesinin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı ilk günden bugüne geçen süreci "Bir Üniversite Var Ederken" kitabında anlatan Sabancı, yükseköğrenimde fark yaratmak hedefiyle, 20 yıl önce Türkiye'nin üçüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan üniversitenin öyküsünü ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, kitabın gelirinin üniversitenin burs fonuna aktarılacağına işaret ederek, "Sabancı Üniversitesi, Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfının destekleriyle 'bir dünya üniversitesi' olma vizyonuyla yola çıktı. Bugün 20. yılını kutlarken de birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığıyla örnek bir kurum haline geldi. Ben de bu kitapla, Sabancı Üniversitesinin hayal edildiği, hayata geçirildiği ve bugünlere gelmesini sağlayan yolculukta gönülden verilen emeği anlatmak istedim. Aynı zamanda, bu kitabı Sabancı Üniversitesine katkısı bulunan herkese teşekkür etme fırsatı olarak da görüyorum. Umuyorum ki, Sabancı Üniversitesinin hikayesi, benzer hayalleri kuranlara cesaret ve ilham verir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfının katkıları, akademik kadroların üstlendikleri roller ve üniversitenin kurumsallaşma sürecinde geçtiği aşamalara da değinilen eserde, üniversitenin çok paydaşlı bir yapı olduğu ve birlikte var edildiği belirtiliyor.

Üniversitenin kuruluşundan bugüne geçen yıllarda Türkiye'nin yükseköğrenim yakın tarihine de bir not düşen Güler Sabancı, "hayatımın en önemli gayelerinden" dediği üniversiteyi anlatırken, kendi kariyer ve yaşam yolculuğu içerisindeki yerine de ışık tutuyor.

Alfa Yayınları'ndan çıkan kitabın geliri, Sabancı Üniversitesi Burs Fonu'na bağışlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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