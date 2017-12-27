Güleç Ailesinden Khk Kapsamından Kapanan Dernek ile İlgili Açıklama

Olağanüstü hal kapsamından geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan 695 sayılı KHK kapsamından kapanan 'Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği' hakkında Güleç ailesi, dernekle ilgili olarak bağlatılarının olmadığını açıkladı.



Güleç ailesi tarafından yapılan açıklamada, aile olarak Karabük'e her kulvarda hizmeti misyon edinerek amme menfaatine birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ettiklerini bildirildi.



Bugüne kadar sporda, sanatta, bilim ve eğitimde, sanayi sınai sahalarında Karabük halkına faydalı olmak gayesinde olduklarının ifade edildiği açıklamada,"Ailemiz, İlimizde korunmaya muhtaç çocuklarımızın en iyi şartlarda himaye edilerek bedensel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimleri sağlıklı, milli ve manevi reflekslerimize sahip topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi maksadıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Güleç Sevgi Evlerinin kurulmasını sağlamıştır. Güleç Sevgi Evleri projesi Cumhurbaşkanımızın tensip ve teşvikiyle doğmuştur. Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı Kamil Güleç tarafından dört adet sevgi evi ve bir adet idare binası inşa edilerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmesi amacıyla ilgili Bakanlık, Kamu İdaresi yetkililerinin ve Kamil Güleç'in imzalarıyla kurulan 16.09.2006 tarihli protokole bağlı olarak Güleç Sevgi Evleri projesi tamamlanmış 13.08.2009 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmiştir. Yeni adı ile Güleç Çocuk Evleri himayesinde bulunan kimsesiz çocuklarımız önemli başarılara imza atmıştır. Güleç ailesi olarak ülkemizin ve milletimizin istikbali olan çocuklarımızın başarıları ile iftihar etmekteyiz" denildi.



"Hukuki ve fiili bir bağlantımız yok"



Açıklamada, ayrıca, "695 sayılı KHK ile kapatılan Derneğin, bir hayır inisiyatifi olarak doğmuş Güleç Çocuk Evlerinin mimarı olan ailemizle herhangi bir hukuki, fiili bağlantısı hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Aile üyelerimizden hiç kimse adı geçen derneğin kuruluşunda ve organlarında yer almamış, dernekle ilgili bir tasarrufta, eylemde bulunmamıştır. Bu bakımdan yanlış kanaatlere, tereddütlere mahal verilmesinin önüne geçmek Karabük kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla işbu açıklama yayınlamıştır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK