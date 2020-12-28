Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında nereli?
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Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında nereli?

28.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:55
Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Aslıhan Güner de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, Güldür Güldür Show'un konuğu Aslıhan Güner kimdir? İşte, Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, Güldür Güldür Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Aslıhan Güner. Peki, Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli? Güldür Güldür Show'un konuğu Aslıhan Güner kimdir?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI KONUĞU ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Aralık 1987

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,7 m

Aslıhan Güner Kılıç (d. 17 Aralık 1987) tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:58:08. #1.14#
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