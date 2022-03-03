Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün? - Haberler

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Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün?

Haberler.com - Gündem
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Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür GÜldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.

Güldür Güldür Show yeni bölümü 5 Şubat Cumartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek.

Programın tekrarları farklı günlerde yayınlansa da yeni bölümü her hafta Cumartesi akşamı ekranlara geliyor.

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;

  • Açelya Topaloğlu,
  • Ali Sunal,
  • Alper Kul,
  • Aylin Kontente,
  • Aziz Aslan,
  • Berkay Tulumbacı,
  • Burak Topaloğlu,
  • Dağhan Külegeç,
  • Doğa Rutkay,
  • Ecem Erkek,
  • Giray Altınok,
  • İrem Kahyaoğlu,
  • Mahir İpek,
  • Meltem Yılmazkaya,
  • Murat Akkoyunlu,
  • Onur Atilla,
  • Onur Buldu,
  • Uğur Bilgin,
  • Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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