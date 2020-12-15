Güldür Güldür Show yeni, bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güldür Güldür Show 248. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti. Güldür Güldür Show 247. bölüm fragmanı izle! Güldür Güldür Show yeni bölüm canlı izle! 248. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW PROGRAMI!

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Güldür Güldür Show yepyeni bölümleriyle Salı 20.00'de Show TV

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 248. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güldür Güldür Show 248. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 248. bölümde neler olacak?