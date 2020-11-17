Güldür Güldür Show yeni bölüm canlı izle! Güldür Güldür yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güldür Güldür Show son bölüm (242. bölüm) izle!
Güldür Güldür Show ekranların en beğenilen komedi programlarından biri olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Yeni sezon bugün yani 17 Kasım Salı günü Show TV'de devam ediyor. Peki Güldür Güldür Show 243. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Güldür Güldür Show yeni sezon yeni bölüm izle!
Heyecanla beklenen Güldür Güldür Show programı bugün ekranlara gelecek. Akşam saat 20:00 'da ekranlara gelmesi beklenen Güldür Güldür Show'a birbirinden deneyimli yeni oyuncular katılıyor. Peki Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? Oyuncuları kim?
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON 243. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bugün yeni sezonun yeni bölümü ekranlara gelecek. 243. bölüm bittikten sonra 244. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 243. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu sezon da kahkaha tufanı var!
Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?
Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;
Açelya Topaloğlu,
Ali Sunal,
Alper Kul,
Aylin Kontente,
Aziz Aslan,
Berkay Tulumbacı,
Burak Topaloğlu,
Dağhan Külegeç,
Doğa Rutkay,
Ecem Erkek,
Giray Altınok,
İrem Kahyaoğlu,
Mahir İpek,
Meltem Yılmazkaya,
Murat Akkoyunlu,
Onur Atilla,
Onur Buldu,
Uğur Bilgin,
Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.