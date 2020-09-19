Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı
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Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı

Yeni sezonuyla Show TV'de ekrana dönmeye hazırlanan Güldür Güldür Show'un merakla beklenen afişi yayınlandı. Afişte kadroya yeni katılan Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç de yer aldı.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı
19.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:26

Show TV'nin klasiği haline gelen Güldür Güldür Show, yeni sezonda ekrana gelmek için gün sayıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı, kadrosuna Dağhan Külegeç ve Murat Akkoyunlu'yu dahil eden programın 8. sezonu için geri sayım başladı.

YENİ OYUNCULAR DAHİL OLDU

Çekimlerine başlanan Güldür Güldür Show'un yeni bölümleri ekim ayında ekrana gelecek. Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu. Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri de Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Dağha Külegeç oldu.

3 OYUNCU KADRODAN AYRILDI

Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın, geçtiğimiz sezon Güldür Güldür Show'dan ayrılmıştı.

İşte Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi:

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı
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