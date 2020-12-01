Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta? Güldür Güldür Show yeni bölüm fizle

Güldür Güldür Show 245. bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşacak. İzleyenleri kahkaha tufanına sokan Güldür Güldür Show'un oyuncuları yeni skeçlerini bu akşam seyircilerin beğenisine sunacak. Peki Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yazımızda!

Güldür Güldür Show yeni bölümü bu akşam komedi severlerin beğenisine sunulacak. 245. bölümü heyecanla bekleyen seyirciler, yine birbirinden komik skeçlerle kahkaha tufanına girecek. Peki Güldür Güldür Show ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Bakalım bu Salı Güldür Güldür Show'da neler olacak. Detaylar ve fragman yazımızda..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KAÇTA YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı bu yazıda. Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 1 Aralık Salı günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk olacak. Yine birbirinden komik skeçlerle izleyenlerin kahkaha tufanına sokacak. Bakalım karakterlerimizi başına bu bölüm neler gelecek?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yine kahkaha selini de beraberinde getiriyor! Kahramanlarımız Naime, Çiçek, Bahadır, Yeter ve daha nicesi yeni şovlarıyla beraber televizyonlarınızın karşısında sizinle buluşuyor. Bakalım Bahadır ünlü şef Nusret'i nasıl canlandırmış? Yeter'in müzik performansı izleyenleri nasıl güldürecek?

Güldür Güldür Show 245. bölümün fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz!

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 245. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!