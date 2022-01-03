Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi - Haberler Magazin
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Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülden Karaböcek 2022'ye Lüleburgaz'da sahnede girdikten hemen sonra 1 Ocak'ta Mersin de konser verdi. İşte detaylar…

MERSİN (Snob Magazin) - Gülden KaraböcekYılbaşı akşamıLüleburgazda sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersinde konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcekde eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi. Pembe ve mor renklere olan tutkusuyla bilinen Gülden Karaböcek'in pandemi kurallarına uyduğu görüldü.

Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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