Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

MERSİN (Snob Magazin) - Gülden KaraböcekYılbaşı akşamıLüleburgazda sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersinde konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcekde eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi. Pembe ve mor renklere olan tutkusuyla bilinen Gülden Karaböcek'in pandemi kurallarına uyduğu görüldü.