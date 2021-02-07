Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek şarkıları nelerdir?

Bir dönem şarkılarıyla damga vuran Gülden Karaböcek, Star TV'nin İbo Show programına katıldı. İzleyenleri eğlence dolu dakikalar yaşatan program İbo Show katılan Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek şarkıları nelerdir? merak ediliyor.

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR? GÜLDEN KARABÖCEK KAÇ YAŞINDA?

Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazandı. Gerçek adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin, Süheyl Denizci Orkestrası gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Gülden Karaböcek 18 Ocak 2020'de Büyük Kulüp'te Gönül Yazar, Seyyal Taner, Semiha Yankı, İskender Doğan, Ersan Erdura ile nostaljik Aile Gazinosu konserinde sahne aldı. Şarkılarında aşk acısı ve ayrılık temasına sıkça yer verdiği için Hüzün Kraliçesi olarak anılmaktadır. Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra 2020 yılının Aralık ayında Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı. Sanatçı son albümü üzerindeki çalışmalarını sürdürmekte olup sürpriz albümü beklenmektedir.

GÜLDEN KARABÖCEK ŞARKILARI NELERDİR?

Yazılanlar Gelir Başa/ Garip Kaldım (1968)

Hayat Defteri/ Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye/ Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya/ Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm/ Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe/ Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma/ Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp/ Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım/ Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye/ Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım/ Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni/ Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili/ Şaka (1973)

Ahu Gözlüm/ Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı/ Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver/ Gitme Durnam (1974)

Yalancısın/ Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle/ Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri/ Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme/ Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı/ Sevmek Nedir Ki (1978)