Gülden Karaböcek doğum gününde pembelere büründü
Popüler Türk Müziği'nin sevilen sesi Gülden Karaböcek yeni yaşını kızı Nur ve oyuncu Yağız Yılmaz ile birlikte kutladı.
Pembe renge olan tutkusuyla bilinen Gülden Karaböcek, pembe renk balonlar ve pembe renkli montu ile dikkat çekerken; çiçekler eşliğinde pasta üzerinde yer alan tek mumu söndürdü.
Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Duyar mısın Feryadımı gibi unutulmaz besteleriyle müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran sanatçıyı doğum gününde aynı zamanda hayranı olan genç oyuncu Yağız Yılmaz yalnız bırakmadı.