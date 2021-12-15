Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin'in erkek arkadaşı, son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36) erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı (53), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında, İstanbul-İzmir kara yolunun Susurluk ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Lafçı'nın kullandığı otomobil savrulup, bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Şeyda Lafçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak memleketi İzmir'e gönderildi.