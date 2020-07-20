Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesine katılan Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı

Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesine katılan Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı ve "Acımız çok fazla... Ölümü ona hiç yakıştıramadık. Çok değerli bir büyüğümüz... Onu böyle görmek çok acayip bir şey" dedi.