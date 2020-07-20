Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı
Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesine katılan Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı
20.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:00
Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesine katılan Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı ve "Acımız çok fazla... Ölümü ona hiç yakıştıramadık. Çok değerli bir büyüğümüz... Onu böyle görmek çok acayip bir şey" dedi.