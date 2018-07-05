Gülben Ergen Sevgilisi Burak Törer'i Öpücüklere Boğdu
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer'le gittiği tatilde sevgilisi ile sarmaş dolaş görüntülendi. Ergen, sevgilisi Burak Törer'i öpücüklere boğdu.
İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen sanatçı Gülben Ergen ve yapımcı Burak Törer aşkı,Bodrum'da daha da alevlendi. Gülben Ergen, birlikte tatile çıktığı sevgilisi Burak Törer'e,güneşlendikleri sırada uzun uzun sarılarak, aşkını öpücüklere boğdu.
SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Sezon başında tatile çıkan ikili, önceki gün de Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesindeydi. Ergen, ikinci baharını yaşadığı sevgilisini öpücüklere boğup, sık sık ona sarıldı. Birbirlerine 'aşkım', 'sevgilim' diye seslenmeleri de dikkat çekti. Çift fotoğraflarının çekildiğini görünce güldü.
YORUMLAR (12)
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En adi yaratık sensinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sanada senin haberini yapanadaCevap Yaz Yayından Kaldır
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rezilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Defol git seni görmek istemiyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çöp suyuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır