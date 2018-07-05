Gülben Ergen Sevgilisi Burak Törer'i Öpücüklere Boğdu

İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen sanatçı Gülben Ergen ve yapımcı Burak Törer aşkı,Bodrum'da daha da alevlendi. Gülben Ergen, birlikte tatile çıktığı sevgilisi Burak Törer'e,güneşlendikleri sırada uzun uzun sarılarak, aşkını öpücüklere boğdu.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sezon başında tatile çıkan ikili, önceki gün de Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesindeydi. Ergen, ikinci baharını yaşadığı sevgilisini öpücüklere boğup, sık sık ona sarıldı. Birbirlerine 'aşkım', 'sevgilim' diye seslenmeleri de dikkat çekti. Çift fotoğraflarının çekildiğini görünce güldü.