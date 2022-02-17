Gülben Ergen Nazara Geldi! Şimdi De...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ergen bugün sosyal medya sayfasından "Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın nedeni daha sonra anlaşıldı. Şarkıcının ayağındaki sakatlık nedeniyle merdivenden inerken ayağının kaydığı ve bu kez de kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.

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