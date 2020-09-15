Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Uzun süre çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mavi mayolu bir fotoğrafını paylaşarak yaza veda etti.

Karantina dönemini evinde geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, normalleşme sürecinin başlamasıyla çocuklarıyla Bodrum'a gitti. Tatilini Bodrum'da geçiren ve sık sık paylaşımlar yapan Ergen, son paylaşımıyla yaza veda etti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, mavi mayolu bir pozunu "Ve yaz biter" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının veda pozu kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı. İşte Gülben Ergen'in pozu: