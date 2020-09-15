Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti
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Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti

Uzun süre çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mavi mayolu bir fotoğrafını paylaşarak yaza veda etti.

15.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:12

Karantina dönemini evinde geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, normalleşme sürecinin başlamasıyla çocuklarıyla Bodrum'a gitti. Tatilini Bodrum'da geçiren ve sık sık paylaşımlar yapan Ergen, son paylaşımıyla yaza veda etti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, mavi mayolu bir pozunu "Ve yaz biter" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının veda pozu kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.

İşte Gülben Ergen'in pozu:

Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti
Haber Yorumları (4)
1907: Bir memleket sorunu daha çözüldü.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TOSUN: yav banane gulbenden gencecik zoe parker ablamizin kaybinin 40''i cikmamisken bole bos haber olurmu
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PAŞA: Lora Tylor bile öldü sen neyin derdindesin
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