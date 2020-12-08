Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen hayatı ve biyografisi! Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen hakkında merak edilenler. Gülben Ergen hayatı ve biyografisi. Gülben Ergen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gülben Ergen merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen hakkında merak edilen Gülben Ergen kimdir, Gülben Ergen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: Kadıköy, İstanbul,

Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu.

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. 2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.[2][3] 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmî Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Ergen'e verilen bu ödül uzun süre magazin basınında tartışıldı.

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.

1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

Ergen, 2017'den beri, Soner Sarıkabadayı tarafından yazılan "Esasen" (2017),Sezen Aksu tarafından yazılan "Yansın Bakalım" (2017), "İnfilak" (2018) ve "Bu Benim Hayatım" (2020), ve Onur Mete ve Zuhal Karadeniz tarafından yazılan "Müsaadenle" (2019), gibi şarkıları yayınlayarak kariyerine devam etti.

Diskografi

Ana madde: Gülben Ergen diskografisi

• Merhaba (1997)

• Kör Aşık (1999)

• Sade ve Sadece (2002)

• Uçacaksın (2004)

• Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

• 9+1 Fıkır Fıkır (2005)

• Gülben Ergen (2006)

• Aşk Hiç Bitmez (2008)

• Uzun Yol Şarkıları (2009)

• Hayat Bi' Gün (2011)

• Kalbimi Koydum (2015)