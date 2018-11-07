Gülben Ergen'in Açıklamalarına Sinirlenen Seren Serengil, Program Sunucularına Çattı

Gülben Ergen, "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil'e tedbir kararı aldırmıştı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürmesi üzerine, Serengil, 3 günlük hapis cezası almıştı. Serengil, 2.Sayfa'ya konuk olarak katılan Gülben Ergen'in açıklamaları sonrası çileden çıktı.

ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME YAPTI

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Gülben Ergen merak edilenleri cevapladı. Son yıllarda hakkında kötü konuşanlara karşı hukuk yoluyla mücadele eden Ergen, yaşadığı süreci anlattı. Programda samimi açıklamalar yapan Ergen, davalı olduğu kişiler hakkında da üstü kapalı göndermeler yaptı. Ergen, "Hakkımda konuşanlar, mahkeme kararına rağmen hakaretlerini sürdürdüler, sonucunda ceza aldılar" açıklaması akıllara Seren Serengil'i getirdi.

"MAĞDUR FELSEFESİ YAPIYORLAR"

Programın ardından Seren Serengil sosyal medya hesabından 2. Sayfa sunucularını topa tuttu. Serengil, "Bazı insanlar nasıl gazeteci olabilmiş, nasıl bu kadar dramatize edip soramadıkları soruların arkasına sığınarak yine mağdur felsefesi yapıyorlar" Gülben Ergen'i konuk alanGülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'yı yerden yere vurdu.