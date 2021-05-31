Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?

Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni normalleşme kararında konser ve müzik etkinliklerinin olmamasına tepki gösterdi. Ergen, "Konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Erdoğan, başta spor salonu, halı sahalar, kahvehaneler ve lunaparklar olmak üzere çok sayıda işletmenin sabah 07.00 - akşam 21.00 arasında hizmet vereceğini açıkladı. Erdoğan, kafe ve restoranların da sabah saat 07.00'dan akşam 21.00'a kadar masaya servis şeklinde hizmet verebileceğini aktardı.

"MÜZİSYENE YAŞAMAK YOK DEMEK Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında müzikli eğlence mekanları hakkında herhangi bir detaya yer verilmemesi, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in tepkisini çekti. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserler ve müzikli eğlence mekanları konusunda herhangi bir adım atılmamasına tepki göstererek, "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" dedi.

İşte Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: