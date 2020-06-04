Gülaçar ailesinin acı günü AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın anneliği Nisfi Cihan Gülaçar hayata veda etti.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın anneliği Nisfi Cihan Gülaçar hayata veda etti.

Uzun süredir hastalığı devam eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın anneliği, AK Parti Van Eski İl Başkanı Ebubekir Gülaçar'ın eşi ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Emin Arvas'ın halası Nisfi Cihan Gülaçar, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Gülaçar ailesi, korona virüs nedeniyle taziye çadırının kurulmayacağını ve taziyelerin telefonla kabul edileceğini bildirdi. - VAN

Kaynak: İHA