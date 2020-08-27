Gül ve Düşün kitabı kime ait? Gül ve Düşün kitabı içeriği nedir? Gül ve Düşün kitabı kaçıncı baskıda? Gül ve Düşün kitabının yazarı kimdir?
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Gül ve Düşün kitabı kime ait? Gül ve Düşün kitabı içeriği nedir? Gül ve Düşün kitabı kaçıncı baskıda? Gül ve Düşün kitabının yazarı kimdir?

Masallardan oluşan bir kitap olan Gül ve Düşün, çocuk istismarı ile gündeme geldi. Gül ve Düşün kitabı kime ait? Gül ve Düşün kitabı kaçıncı baskıda?

Gül ve Düşün kitabı kime ait? Gül ve Düşün kitabı içeriği nedir? Gül ve Düşün kitabı kaçıncı baskıda? Gül ve Düşün kitabının yazarı kimdir?
27.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:45

Gül ve Düşün kitabı, çocuk kitabı olmasına rağmen içerisindeki cümleler tepki çekti. Peki, Gül ve Düşün kitabı yayaınlanması neden durduruldu?

GÜL VE DÜŞÜN KİTABI KİME AİT?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.

Gül ve Düşün kitabı kime ait? Gül ve Düşün kitabı içeriği nedir? Gül ve Düşün kitabı kaçıncı baskıda? Gül ve Düşün kitabının yazarı kimdir?

GÜL VE DÜŞÜN KİTABI KAÇINCI BASKIDA?

Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor. Öte yandan 2017 yılında yayımlan kitabın 4. baskısının yapığı ortaya çıktı.

GÜL VE DÜŞÜN KİTABI NEDEN DURDURULDU?

Kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi ve yayınlanması durduruldu.

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