Gül suyunun mucizevi faydalarından yararlanın!

Güzel kokusu ve çok sayıdaki faydasıyla kozmetik sektörününbaş tacı olan gül suyunu tarihte ilk İranlılar'ın damıtarak kullanıldığı biliniyor.

Geçmişten günümüze pek çok kültürdefarklı amaçlar için kullanılan, Hinduizm ve İslamiyet'te de önemli bir yere sahip olan gül suyu, insan vücudu için mucizevietkiler sunuyor. Günümüzde pandemide etkisinden dolayı artanhijyen vekişisel bakım ihtiyaçları sonucundaşifası ve gücüyle gül suyu en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor .

Başta cilt bakımı ve temizliğindeki hızlı etkisiyle hemen hemenher evde yerini alan gül suyu; cilt kuruluklarını gidererek pH dengesini düzenleme, cildi sakinleştirme, yara ve kesikleri hızlıiyileştirme, erken yaşlanmanın önüne geçme gibi cilt sağlığınıkorumada kalkan görevi üstleniyor. Sivilce oluşumunun önünegeçmesiyle özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin çözümortağı olan gül suyu, egzama riskini düşürdüğünden alerjik cilttipine sahip olanların da kurtarıcısı oluyor. Ciltte oluşaniltihaplara bile kısa sürede müdahale edebilme özelliğine sahip olan bu mucizevi su, her cilt tipi için uygun olma özelliğitaşırken, kimyasal madde içermeyip tamamen doğal olaraküretildiğinden hiç bir yan etkisi de bulunmuyor.

Kaşıntı problemi yaşayanların derdine son veren gül suyu, yağdengesini korumaya katkı sağlarken cilde parlaklık da kazandırıyor. Özellikle duştan sonra tüm vücuda masajlauygulanması tavsiye edilen bu şifalı ürün, vücudun herbölgesinde güvenle kullanılabiliyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜ ROSEBALLE GÜL SUYUYLA TAÇLANDIRIN!

Faydaları saymakla bitmeyen Roseballe gül suyu , Isparta'nın en kaliteli damascena güllerinden distilasyon yöntemiyle üretilen cilt temizliğinde ve bakımında etkili ürün kullanmak isteyenler için harika ürün. Çünkü hem cildinizi ferahlatmak içinde kullanabileceğiniz bu ürün kusursuz makyaj temizliği de sunuyor. Ayrıca kullanımı da çok basit.

Başka hiçbir ürüne ihtiyaç duymadan dermatolojik olarak test edilen Roseballe gülsuyunu göz, dudak ve ten makyajının tümünü silmek için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca helal sertifikası ve alkol içermeyen, esans içermez sertifikası da var.Anneler Günü için en kıymetli hediye alternatiflerinin de başında geliyor. Çok sayıdakifaydası ve fresh kokusuyla anneleri mest edecek bu doğalseçeneğe, pandemi dönemi hediye seçimlerini zorlaştırsa da ulaşmak da çok kolay. Tüm Carrefour marketlerde satılan %100 saf Rosebella gül suyu ile hem annesinin hayatına katkı sağlamak hemde annesini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Kaynak: Bültenler / Şaziye Ceyhan