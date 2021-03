Gül suyu faydaları nelerdir? Doğal gül suyu tonik sivilceye iyi gelir mi?

Gül suyu ne işe yarar? Gül suyu faydaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen doğal gül suyu, saf haliyle cilt kullanımı için uygun bir üründür. Gül suyu faydaları nelerdir? Gül suyu sivilceye iyi gelir mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Gül suyunun cilt için kullanımı ve en iyi gül suyu tonik kullanımının nasıl olduğuna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Gül kokusuyla ve görüntüsüyle ne çok sevilen çiçekler arasında yer alır. Gül kadar gül suyu da oldukça faydalıdır. Çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Kadınlar güzellik sırlarında, aşçılar da mutfaklarında kullanmaktadır. Gülün ve gül suyunun faydaları yüzyıllardır dikkat çekmeye devam ediyor. Kullananlar gül suyunun faydalarını saymakla bitmiyor.

GÜL SUYU FAYDALARI NELERDİR?

Çok farklı kullanım alanına sahip. Kozmetik, yiyecek, ilaç, eczacılık sektörü gibi alanlarda kullanılabilir.

Şişkinliğe iyi gelir. Vücutta oluşan şişkinlikleri indirir ve iyi gelir. Kullananların uykusuz ve yorgun olduğu günlerde göz altları için maske uygulaması yapılabilir. Anında şişkinliğin indiğini ve aydınlanmanın olduğunu göreceklerdir.

Gül suyu ile haftada iki gün saçlarınızı yıkarsanız kepek sorununuzun çözüldüğünü görebilirsiniz. Duş sonrası kullanıma da uygundur. Saç diplerine en iyi gül suyunu dökmek de kepeklenmeyi önler. Ayrıca cansız ve mat görüntüyü önler. Saçlar daha canlı ve parlak görünür.

GÜL SUYU NE İŞE YARAR?

Ruhsal bunalım ve gerginlikte gül suyu koklamanın stresi azalttığı belirlenmiştir. Stres önleyici ve yatıştırıcı etkisi vardır. Migrenden kaynaklı oluşan baş ağrıları için ağrı kesici özelliği vardır. Şiddetli baş ağrılarında alın ve şakak bölgesine en iyi gül suyunu sürerek masaj yapılabilir.

Gül suyu, güllaç, su muhallebisi, zerde gibi tatlılarda kullanılır. İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri ile yaptığınız tatlıların vitamin deposu olmasını sağlar.

Göz sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Bu yüzden akıllara 'gül suyu göze damlatılır mı' sorusu gelmektedir. Ancak sadece saf ve en iyi gül suyu olduğundan emin iseniz gözünüze damlatmanız tavsiye edilir. Özellikle alerjik bünyesi olanların mevsimsel göz kızarıkları ve göz hassasiyetlerini yatıştırıcı bir etkisi vardır ve göz enfeksiyonlarına iyi gelmektedir.

GÜL SUYU GÖZENEK SIKILAŞTIRIR MI?

Gül suyunun gözenek sıkılaştırma ve küçültme görevi vardır. Gözenek problemi yaşıyorsanız her gün mutlaka gül suyuyla tonik yapın. Gözeneklerinizin zamanla sıkılaştığını görebilirsiniz. İçerisindeki bileşenler sayesinde gözenek iyileştirici bir sudur. En iyi gül suyu en iyi gözenek sıkılaştırıcıdır.

GÜL SUYU CİLDE FAYDALARI

Gül suyu özellikle cilt sağlığı üzerinde oldukça faydalı bir üründür. Tüm cilt tipleri için kullanılabilir.

Fazla yağlı ve sorunlu bir cilde sahipseniz her gün en az iki defa cildinize kullanmalısınız. Sorunlu ciltlerde gözle görülür bir sonuca varır. Güneş lekeleri, sivilce ve akne izleri, cilt lekeleri gibi cilt sorunlarını kısa vadede çözer. En iyi ve saf gül suyuyla yapılan bir tonik, çok para harcanmış bir cilt bakımından daha önemlidir. Her yaptığınız tonikte farkı görebilirsiniz. Cildiniz her geçen gün daha parlak ve canlı gözükecektir. Sorunlarından arınmış sağlıklı bir cilde kısa zamanda kavuşabilirsiniz.

En iyi gül suyu, en iyi cilt bakımı ürünüdür. Sadece en iyi gül suyu kullanarak bile cilt bakımınızı yapabilirsiniz. Makyaj temizliğinde, cilt temizliğinde, tonik olarak ve nemlendirici olarak güçlüdür.

Cildinizi yeniler. Gün içerisinde gül suyunu sprey şişesine koyarak çantanızda taşımak, cildinizin gün boyu taze hissetmesini sağlar. Sadece taze kalmasını sağlamakla kalmaz, cildinizin uzun süre nemli ve esnek kalmasını da sağlar.

Cildi yatıştırmaya ve renk eşitsizliğini gidermeye yardımcı olur. Ayrıca cildi tonlandırır ve nemlendirmek için zemin hazırlar. Tonik olarak kullanıldığında cilde yerleşerek, cildin tazelenmesini sağlar. Kızarıklığı ve tahrişi hafifletir. Suyun en iyi yanı ise yan etkisi olmamasıdır.

Gül suyu ciltteki hücreleri yeniler ve cildi yaşlanmadan korur. Cildi daha genç ve parlak gösterir. Doğal botox etkisi ile cildiniz daha geç yaşlanır ve kırışıklık oluşmaz.

DOĞAL GÜL SUYU TONİK SİVİLCEYE İYİ GELİR Mİ?

Gül suyu cilt sağlığı için çok önemlidir. En çok bilinen faydası sivilce ve akneye iyi gelmesidir.

Cildinizin pH seviyesi ile uyumludur. Cilt üzerindeki fazla sebum üretimini önleyerek yağlanmayı engeller. Cildin fazla yağını alır ve nemlendirir. Bu özelliği sayesinde de sivilce ve akne oluşumu ile savaşır.

Antiseptik özelliği sayesinde iltihaplanmayı da önler. Düzenli tonik olarak kullanıldığında ciltte sivilce oluşumu olmaz.

Cildinizde sivilce varsa bir pamuk yardımıyla en iyi gül suyunu sivilcenin üzerine uygulayın. Bir süre bekledikten sonra pamuğu alın ve sivilcenin söndüğünü görebilirsiniz.

Ciltte fazla yağlanma sorunu varsa en iyi çözümü gül suyudur. Anında fazla yağı alır ve ciltte gerekli yağı bırakır.

EN İYİ GÜL SUYU MASKESİ NASIL YAPILIR?

Sivilce karşıtı gül suyu maskesi;

Gereken malzemeler;

2 çay kasığı limon suyu

2 çay kaşığı gül suyu

Nasıl yapılır?

Malzemeleri homojen şekilde karıştırın. Bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Hafta da 2-3 kez kullanılabilir.

GÜL SUYU YÜZE NASIL UYGULANIR?

Hassas ve kuru ciltler için gül suyu maskesi nasıl uygulanır? Özellikle kuru ciltlere faydası bulanan suyu evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz.

Maske için gereken malzemeler;

3 yemek kaşığı gül suyu

4 yemek kaşığı süt

Yarım çay kaşığı bal

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri homojen şekilde karıştırın. Cildinize sürün ve kuruyana kadar bekleyin. İyice kuruyan maskeyi ılık su ile yıkayın. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Rosebella Gül Suyu %100 doğal ve saftır. En taze gül yapraklarından damıtma yöntemiyle elde edilir ve dermatolojik olarak test edilmiştir. Cildinize uygun en iyi gül suyunu tercih etmek için Rosebellla Gül Suyunu kullanabilirsiniz.