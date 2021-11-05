Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' Türkiye finalleri Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 16 yaşında olan Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Kutlu, hem okuluna hem de Isparta'ya gurur yaşattı. Büyük hayaller ile katıldığı yarışmadan şampiyonlukla dönen şiir tutkunu Kutlu, yaşadığı heyecanı ve sevinci İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Finallerde Isparta'yı temsil eden, Isparta Gençlik Merkezi üyesi ve Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gül Betül Kutlu 14-17 yaş kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1'incisi oldu. Gül Betül Kutlu, şiire olan tutkusunu 8 yıl önce keşfettiğini ve bu konuda babasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Kutlu, "Babam tiyatro ve şiir işlerinde çok beceriklidir, babam beni hep bu konuda yönlendirdi. Küçüklüğümden beri çok büyük deneyimlerle büyüdüm ve bu benim için çok önemli oldu. Babamla beraber şiirlere çalışırdık, benim şiir hocam babamdır" dedi.

Yarışmaya daha önce de katıldığını ancak ikinci olduğunu ifade eden şampiyon Kutlu, hırsını hiç kaybetmediğini ve yarışmaya bu yıl daha sıkı hazırlandığını aktardı.

"Türkiye finallerine çağırıldım"

Gül Betül Kutlu şöyle konuştu: "Geçen sene katıldığım yarışmada ikinci oldum, Türkiye şampiyonasına gidemedim. Bu sene tekrar yarışma olduğunu öğrenince tekrardan başvuru yaptım. Bu yıl pandemi devam edince başvurum online oldu, daha sonra başvurum kabul edildi. Türkiye finallerine çağırıldım."

Şiir okumanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Kutlu, eğitim ve iş hayatındaki gelecek planları hakkında şunları söyledi: "Şiir benim için bir tutku, sahnenin içinde olmak, sahnede performans sergilemek benim için çok önemli. Kendimi bu sayede çok geliştirdim. İleride ne olacak bilinmez ama ileride de şiir okumayı çok isterim"

Kendisine destek olan ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür eden Gül Betül Kutlu, "Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun herkesten. Hocalarımın desteği tamdı. Beni buradan yarışmaya gönderirlerken 'Türkiye birincisisin merak etme' diye gönderdiler. Beklenti biraz çoktu, bunun bir sorumluluğu olsa da sürekli arkamda olacaklarını biliyordum, onun için çok mutluyum. Buradan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA