Güdül'de bazı ekili araziler sağanak ve doludan zarar gördü
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Güdül'de bazı ekili araziler sağanak ve doludan zarar gördü

Güdül'de bazı ekili araziler sağanak ve doludan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı ekili arazilerde zarara yol açtı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı ekili arazilerde zarara yol açtı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan, yağışın etkili olduğu Çağa ve Güneyce mahallelerine giderek zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Yalçın, yaptığı açıklamada, tarla sahipleri ile görüştüklerini belirterek, "Çiftçilerimizin zararının tespiti için hasar tespit komisyonu kuruldu. Komisyon incelemelerine başlayacak. Hasarın boyutu da yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak." dedi.???????

Güdül'de bazı ekili araziler sağanak ve doludan zarar gördü
Güdül'de bazı ekili araziler sağanak ve doludan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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