Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret - Haberler
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Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan Güçlü, görevine başladı.

Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan Güçlü, görevine başladı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Güçlü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Emniyet müdürü Güçlü, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yalçın'a teşekkürlerini ifade etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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