Güder, şemsiye sokakta inceleme yaptı
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Güder, şemsiye sokakta inceleme yaptı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi ekiplerinin Şemsiye Sokak'taki yenileme çalışmaların ardından sokak gökkuşağı görünümüne büründü.

Güder, şemsiye sokakta inceleme yaptı
11.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:24

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi ekiplerinin Şemsiye Sokak'taki yenileme çalışmaların ardından sokak gökkuşağı görünümüne büründü. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'mızın en güzel sokaklarından bir tanesindeyiz. Caddelerimizin ve sokaklarımızın rengarenk olması esnafımıza da büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla harekete geçen ekipler, vatandaşların uğrak noktası olan Şemsiye Sokak'ta ki yenileme çalışmaları kapsamında sokağa astıkları rengarenk şemsiyelerle, sokağa gökkuşağı görünümü kazandırdı.

PTT Baş Müdürlüğü önünde başlayan ve Yeni Cami'ye kadar devam eden sokağa asılan kırmızı, turuncu, yeşil, beyaz, turkuaz ve sarı renkli şemsiyelerle sokak cıvıl cıvıl bir hale getirilirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Malatya'nın en güzel ve prestijli sokaklarından bir tanesinde olduklarının altını çizdi.

Esnaflar çalışmalardan memnun

Şemsiye sokağa asılan şemsiyeler sayesinde alışveriş yapmak için gelen vatandaşların güneş ışıklarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçilirken, sokaktaki esnaflarda çalışmalardan memnuniyeti dile getirdi.

Sokaktaki Şemsiyelerin çok faydası olduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafı Halil Yiğit Kılıç, "Sokağımız bu şekilde daha canlı ve prestij sokağı oldu. Malatya'mızdaki vatandaşlar ve dışarıdan gelen turistler bu sokağa geliyorlar. Biz esnaflara da çok faydası oldu. Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ayakkabıcı esnafı Sertaç Dönertaç ise, "Sokağımıza şemsiyeler çok güzel oldu. Caddemize değer kattı. Virüs olsa bile insanlar buraya geliyor. Burası prestij caddesi haline geldi. Malatya'mızın en değerli caddelerinden birisi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniliklerin beraberinde güzellikleri getirdiğini vurgulayan Kuyumcu esnaflarından Hasan Hüseyin Erkoç da, "Yenilik beraberinde güzelliği getirir. Geçmişte buranın şemsiye sokak adlandırılması buraya ayrı bir prestij kazandırdı. Malatya'da herkes şemsiye sokağı biliyor. Buradan geçen herkes de fotoğraf çekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yetkililerimiz sağ olsunlar sokağımızın şemsiyeleri değiştirdiler, temizliğine son derece dikkat ediyorlar. Bence Malatya için bu tür sokakların çoğaltılması lazım. Emeği geçen sayın başkanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Farklı sokaklarda da bu tür çalışmalar yapacağız"

Sokak üzerindeki esnafları tek tek gezerek hayırlı işler dileklerini ileten ve ilçedeki bazı sokaklarda da buna benzer çalışmalarının olacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeni normalleşme sürecinden sonra şehrimizdeki çarşımızı, pazarımızı ve esnaflarımızı dolaşıyoruz. Şuanda da Malatya'mızın en güzel sokaklarından bir tanesi olan Şemsiye Sokağımızdayız. Arkadaşlarımız burada bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bizde bu çalışmaları yerinde inceledik. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; caddelerin ve sokakların renkli olması esnafımıza büyük katkı sağlamakta. Vatandaşlarımız buraya hem alışverişe hem de bu sokağı görüp bir hatıra fotoğrafı çektirmek için buraya geliyor. Buda esnafımıza olumlu şekilde yansıyor. Esnaflarımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde onlarda bizim ile aynı fikirde ve memnuniyetlerini dile getiriyor. İlçemizde ki farklı sokaklarda da bu tür çalışmalar gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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