Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerle Gönül Buluşmaları" etkinliği kapsamında Birlik Vakfı üyeleriyle Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde bir araya gelerek, gençlere aşure ikramında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerle Gönül Buluşmaları" etkinliği kapsamında Birlik Vakfı üyeleriyle Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde bir araya gelerek, gençlere aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, gençlerle buluştuğu programda soruları cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı.

Burada konuşan Güder, sürekli gençlerle buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız yerel yönetimler olarak gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. S on 2,5 yılda milyonluk gençlik yatırımlarımızı ilçemizle buluşturduk. Yapımı devam eden birçok gençlik yatırımımız var. Günümüz Türkiye'sinde gençlerimiz birçok imkana sahip. Biz istiyoruz ki bu imkanlar gençlerimiz üzerinde olumlu etkiler bıraksın. Battalgazi'mizde gençlerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme noktasında her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Demet Akalın Haluk Levent
Spor Gervinho Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 12:12:31. #1.15#

title