Battalgazi Belediye Başkanı Güder gençlerle aşure programında buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerle Gönül Buluşmaları" etkinliği kapsamında Birlik Vakfı üyeleriyle Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde bir araya gelerek, gençlere aşure ikramında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerle Gönül Buluşmaları" etkinliği kapsamında Birlik Vakfı üyeleriyle Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde bir araya gelerek, gençlere aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, gençlerle buluştuğu programda soruları cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı.

Burada konuşan Güder, sürekli gençlerle buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız yerel yönetimler olarak gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. S on 2,5 yılda milyonluk gençlik yatırımlarımızı ilçemizle buluşturduk. Yapımı devam eden birçok gençlik yatırımımız var. Günümüz Türkiye'sinde gençlerimiz birçok imkana sahip. Biz istiyoruz ki bu imkanlar gençlerimiz üzerinde olumlu etkiler bıraksın. Battalgazi'mizde gençlerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme noktasında her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine