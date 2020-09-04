Güder'den hizmet bilinci vurgusu Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hizmet bilincini ibadet bilinci olarak kabul ettiklerini söyledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hizmet bilincini ibadet bilinci olarak kabul ettiklerini söyledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahvesi ile birlikte ilçeye kazandırılan ve devam eden yatırımları inceledi.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi tarafından dönüşümü sağlanan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'ni gezen yetkililer, daha sonra Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Yeşilçam Sosyal Tesislerini inceledi. İçerisinde restoran, çocuk oyun alanları, oturma alanları, süs havuzu, yürüyüş alanları ve yeşil alanların da yer alacağı projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağı yetkililer tarafından ifade edildi.

"Bölgemizin gençlik merkezine ihtiyacı vardı"

Battalgazi ilçesinde Gençlik Merkezi'ne ihtiyacın olduğunu aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "Battalgazi'mizin bu Gençlik Merkezi'ne ihtiyacı vardı ve bölgeye kazandırıldı. Bölgemizde bulunan Turgut Özal Üniversitemizle birlikte buradaki gençlerin etkinlik alanlarını, sosyal ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için müzik atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal faaliyetler, çok amaçlı salonlar, derslikler, kadınlarımızın ihtiyaçlarını giderebilecek çok amaçlı etkinlikler ve kurslar düzenleyeceğiz. Şuan itibarıyla müzik atölyesi, etkinlik atölyesi, çok amaçlı salonlarımız, sinema salonlarımızı tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra inşallah yeni eğitim döneminde faaliyetlerimize başlayacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik"

"Her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; bizler her yeni güne başlarken, ilçemize neler yapabiliriz? bunları düşünerek başlıyoruz. İlçemize daha fazla neler yapabiliriz endişesi taşıdık. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda Belediye olarak sizlere hizmet getirmek zorundayız. Bugünde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte devam eden yatırımlarımızı inceliyoruz. Hanımınçiftliği bölgemizin bir Gençlik Merkezi'ne ihtiyacı vardı. Daha önce Hanımınçiftliği belediyesi olan belediyemize ait binanın dönüşümünü sağlayarak, hem üniversite öğrencilerimizin hem de gençlerimizin istifadesine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Battalgazi ilçesinde yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına Yeşilçam Caddesi'nde 5 bin metrekare alan içinde Yeşilçam Sosyal Tesisimizi inşa ediyoruz. Yapılacak olan tesisimizin birçok vatandaşımız yararlanabilecek. Takriben 2-3 ay gibi bir zaman zarfında Yeşilçam Caddesi'nde çalışmalarını sürdürdüğümüz projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özellikle sosyal belediyeciliği şekillendirme ve ilçemizdeki cazibe yerlerinin sayısını arttırmak adına da bu çalışmalarımızı yaptık. Hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Battalgazi için güzel hizmetlere imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Battalgazi Belediye Başkanımız çalışmalarını sessiz ve derinden gerçekleştiriyor. Battalgazi için çok önemli hizmetlere imza atıyor. Başkanımızı kutluyorum. Malatya'mızda yatırımlarımıza devam ediyoruz hem de yerel yönetimlerimiz kendi bölgeleri için gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar devam ediyor. Osman Başkan ve ekibi bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor, diğer taraftan da yeni projelerle Battalgazi bölgesini ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Başkanımız Osman Beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve yüreklerine sağlık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA