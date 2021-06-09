Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu

Fire Flux Esports, alanında lider oyuncu, antrenör ve yönetici takımından oluşan kadrosuyla Türkiye'de espor sahnesine iddialı giriş yaptı. VALORANT oyuncu kadrosunu duyuran Fire Flux Esports, daha ilk haftasında 50 binden fazla takipçiyi ulaştı. Fire Flux Esports VALORANT kadrosu da belli oldu!

Türkiye'nin en yeni espor takımı Fire Flux Esports, her biri kendi alanında lider oyuncu ve antrenörlerden oluşan kadrosuyla milyonların takip ettiği espor dünyasında yerini aldı. Türkiye'nin en popüler oyun yayıncılarından Cantuğ "UNLOST" Özsoy, gaming sektöründe Türkiye'nin en büyük influencer yönetim ajansı TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp ve espor arenasının en deneyimli isimlerinden Salih "Marqnue" Onaran'ın kurucu kadrosunda yer aldığı Fire Flux Esports, güçlü transferlerden oluşan VALORANT oyuncu kadrosunu duyurduğu ilk haftasında Instagram'da 50 bini aşkın takipçiye ulaştı.

Takımın güçlü finansal özgürlükle yola çıkmasını sağlayan yatırımcılar arasında ise sosyal medyanın en sevilen isimlerinden "Uberkuloz" Berk Keklik, en popüler mobil oyunculardan "Egoist Pati" Mehmet Burak Şentürk ve iş insanı Necip Karakaş da bulunuyor.

PUBG MOBILE VE CS:GO KADROLARIMIZI DA DUYURACAĞIZ

Gaming ve espor dünyasının yakından tanıdığı, Türkiye'nin ilk oyun yayıncılarından ve oyun sektöründe önemli yatırımları bulunan Cantuğ Özsoy, Fire Flux Esports ile ilgili şöyle konuştu: "Yıllardır oyun sektörüne emek vermiş ve sektörü ileri taşımış bir ekip olarak espor arenasında güçlü bir kadroyla olmayı uzun zamandır istiyorduk. VALORANT ekosisteminde ilk akla gelen en iyi oyuncuları transfer ettiğimiz, aynı zamanda gelecek vaat eden genç yetenekleri çektiğimiz takımımızla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm Valorant Champions Tour (VCT) karşılaşmalarında artık iddiamızla varız. Fire Flux Esports olarak önümüzdeki dönemde ayrıca PUBG MOBILE ve CS:GO kadrolarımızı da duyuracağız."

GENÇLİĞİN TECRÜBE İLE HARMANLANDIĞI BİR ORTAMIMIZ VAR



TEM Agency ajans başkanı ve kurucusu Temuçin Ünalp, "Fire Flux Esports olarak amacımız tamamen oyuncularımızın doğru imkanlarla ve doğru antrenman teknikleri ile kendilerini geliştirebilecekleri ortamı onlara sağlamak. Genç bir ekibiz ve potansiyelimiz çok yüksek. Gençliğin tecrübe ile harmanlandığı bir ortamımız var ve takım kimyamız üst düzeyde. Oyunu oynarken keyif alıp eğlendiğimizde başarılı sonuçlar elde edeceğimize inancımız tam. VCT Türkiye şampiyonasında başarılı olduktan sonra ülkemizi EMEA finallerinde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ESPOR KULÜBÜ OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"



Espor sektöründe başarılarıyla bilinen Fire Flux takım kaptanı "Marqnue" lakaplı Salih Onaran ise takım performansıyla ilgili şöyle konuştu: "İlk hedefimiz, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hızla hazırlanarak Berlin'de düzenlenecek olan VCT Masters #3 dünya şampiyonasına gidebilmek; bunun için yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Vizyonumuz dünyada parmakla gösterilen bir espor kulübü haline gelebilmek. Bunu da çok kısa sürede attığımız adımlarla göstereceğiz. Fire Flux taraftarlarına şimdiye kadar gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin!"

Fire Flux Esports VALORANT kadrosu:

Salih "Marqnue" Onaran (Koç) - Valorant Champions Tour 2021 Masters 1 Türkiye Şampiyonu

Berk "Rip" Tepe

Volkan "sociablEE" Yönal

Toprak "Lauress" Kaynak

İbrahim "SouhcNi" Sağır

İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı

Asil "skyLeN" Yalçın

Kaan "Brasco" Elver

Fire Flux Esports'u sosyal medyada takip etmek için:

https://www.instagram.com/firefluxesports/

https://twitter.com/firefluxesports

Kaynak: Bültenler