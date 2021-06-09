Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu

Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu
Bültenler - Haberler | Gamegar

Fire Flux Esports, alanında lider oyuncu, antrenör ve yönetici takımından oluşan kadrosuyla Türkiye'de espor sahnesine iddialı giriş yaptı. VALORANT oyuncu kadrosunu duyuran Fire Flux Esports, daha ilk haftasında 50 binden fazla takipçiyi ulaştı. Fire Flux Esports VALORANT kadrosu da belli oldu!

Türkiye'nin en yeni espor takımı Fire Flux Esports, her biri kendi alanında lider oyuncu ve antrenörlerden oluşan kadrosuyla milyonların takip ettiği espor dünyasında yerini aldı. Türkiye'nin en popüler oyun yayıncılarından Cantuğ "UNLOST" Özsoy, gaming sektöründe Türkiye'nin en büyük influencer yönetim ajansı TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp ve espor arenasının en deneyimli isimlerinden Salih "Marqnue" Onaran'ın kurucu kadrosunda yer aldığı Fire Flux Esports, güçlü transferlerden oluşan VALORANT oyuncu kadrosunu duyurduğu ilk haftasında Instagram'da 50 bini aşkın takipçiye ulaştı.

Takımın güçlü finansal özgürlükle yola çıkmasını sağlayan yatırımcılar arasında ise sosyal medyanın en sevilen isimlerinden "Uberkuloz" Berk Keklik, en popüler mobil oyunculardan "Egoist Pati" Mehmet Burak Şentürk ve iş insanı Necip Karakaş da bulunuyor.

PUBG MOBILE VE CS:GO KADROLARIMIZI DA DUYURACAĞIZ

Gaming ve espor dünyasının yakından tanıdığı, Türkiye'nin ilk oyun yayıncılarından ve oyun sektöründe önemli yatırımları bulunan Cantuğ Özsoy, Fire Flux Esports ile ilgili şöyle konuştu: "Yıllardır oyun sektörüne emek vermiş ve sektörü ileri taşımış bir ekip olarak espor arenasında güçlü bir kadroyla olmayı uzun zamandır istiyorduk. VALORANT ekosisteminde ilk akla gelen en iyi oyuncuları transfer ettiğimiz, aynı zamanda gelecek vaat eden genç yetenekleri çektiğimiz takımımızla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm Valorant Champions Tour (VCT) karşılaşmalarında artık iddiamızla varız. Fire Flux Esports olarak önümüzdeki dönemde ayrıca PUBG MOBILE ve CS:GO kadrolarımızı da duyuracağız."

GENÇLİĞİN TECRÜBE İLE HARMANLANDIĞI BİR ORTAMIMIZ VAR

TEM Agency ajans başkanı ve kurucusu Temuçin Ünalp, "Fire Flux Esports olarak amacımız tamamen oyuncularımızın doğru imkanlarla ve doğru antrenman teknikleri ile kendilerini geliştirebilecekleri ortamı onlara sağlamak. Genç bir ekibiz ve potansiyelimiz çok yüksek. Gençliğin tecrübe ile harmanlandığı bir ortamımız var ve takım kimyamız üst düzeyde. Oyunu oynarken keyif alıp eğlendiğimizde başarılı sonuçlar elde edeceğimize inancımız tam. VCT Türkiye şampiyonasında başarılı olduktan sonra ülkemizi EMEA finallerinde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ESPOR KULÜBÜ OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

Espor sektöründe başarılarıyla bilinen Fire Flux takım kaptanı "Marqnue" lakaplı Salih Onaran ise takım performansıyla ilgili şöyle konuştu: "İlk hedefimiz, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hızla hazırlanarak Berlin'de düzenlenecek olan VCT Masters #3 dünya şampiyonasına gidebilmek; bunun için yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Vizyonumuz dünyada parmakla gösterilen bir espor kulübü haline gelebilmek. Bunu da çok kısa sürede attığımız adımlarla göstereceğiz. Fire Flux taraftarlarına şimdiye kadar gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin!"

Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu

Fire Flux Esports VALORANT kadrosu:

  • Salih "Marqnue" Onaran (Koç) - Valorant Champions Tour 2021 Masters 1 Türkiye Şampiyonu
  • Berk "Rip" Tepe
  • Volkan "sociablEE" Yönal
  • Toprak "Lauress" Kaynak
  • İbrahim "SouhcNi" Sağır
  • İbrahim "lurzy0y0" Sandıkçı
  • Asil "skyLeN" Yalçın
  • Kaan "Brasco" Elver

Fire Flux Esports'u sosyal medyada takip etmek için:

https://www.instagram.com/firefluxesports/

https://twitter.com/firefluxesports

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güçlü VALORANT kadrosuyla Fire Flux Esports kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:39:55. #1.13#

title