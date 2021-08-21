GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
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GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'deki 6 katlı binanın balkonları ince demir direkler konularak güçlendirilmeye çalışıldı.

SULTANGAZİ'deki 6 katlı binanın balkonları ince demir direkler konularak güçlendirilmeye çalışıldı. Duvar ve kirişlerinde çatlaklar olduğu görülen yaklaşık 50 yıllık bina, mahalle sakinlerini korkutuyor. Bina ve mahalle sakinleri can güvenliklerinden endişelendiklerini söyleyerek 'Böyle önlem mi olur?' diyerek tepki gösterdi. Binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Erkan Yalçınkaya, "Bu direkler 1.5 sene önce güçlendirme amacıyla yapıldı. Ben böyle bir koruma görmedim. Bina eskiyse yapılandırılması lazım. Yıkılması lazım, rüzgar estiğinde bile sallanıyor" dedi. rumaz. Bina eskiyse yapılandırılması lazım, yıkılması lazım. Rüzgar estiğinde bile sallanıyor" dedi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın sahibi, çevredekilerin iddiasına göre hem binanın balkonlarını hem de binayı depreme karşı dayanıklı yapmak için balkon altlarına demir direk monte etti. Özellikle rüzgarlı havalarda da sallanan direkler görenleri şaşkına çevirdi. Bina ve çevresinde oturanlar can güvenliklerinden endişelendiklerini söylerek 'Böyle önlem mi olur?' diyerek tepki gösterdi.

"O DİREKLER KİMSEYİ KORUMAZ"

Binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Erkan Yalçınkaya,"Bu direkler 1.5 sene önce güçlendirme amacıyla yapıldı. Hem depreme karşı hem de çürüklüğünden dolayı. Bu binanın balkonları çürük, bina da çok eski. Üstümüze yıkılırsa diye korkuyoruz . O direkler bizi korumaz ki, kimseyi korumaz. Zaten dengesiz yapılmış direkler. Ben böyle bir koruma görmedim. Bina eskiyse yapılandırılması lazım. Yıkılması lazım, rüzgar estiğinde bile sallanıyor" dedi.

"DEPREM OLURSA YIKILACAK, O KADAR CANLAR GİDECEK YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Hüseyin Yalçınkaya "O direk balkonları sağlamlaştırmak için yapıldı, ama o sağlamlaştırmaz ki. Deprem olsa yıkılır, başka yöntemi yıkıp yeniden yapması lazım çünkü 40-50 senelik bina. Ben ev sahibiyle görüştüm, '5-6 sene sonra yıkıp yaparım' dedi. 5 sene içinde deprem olursa yıkılacak, o kadar canlar gidecek yapacak bir şey yok" dedi.

"2. KATIN BALKONUNDA ÇATLAK VAR"

Erdal Doğan "10 senedir bu binada yaşıyorum. Ev sahibi bu direkleri yaptı bina sağlamlaştı. Bu direkler olmasaydı son depremde yıkılırdı. Bu direkler balkonlar düşmesin diye. 2. katın balkonunda çatlak var. Ustalar tam bir ustaymış parkenin üzerine koymuş bunu. Deprem olursa ne olur Allah biliyor. Ev aradım ama ev bulamadım. Bizim ev sahipleri mirasçı. 6 ortaklar onlar da yıkmayı düşünüyor ama anlaşamıyorlar. Ben ve benim gibi insanları bu tarz binalarda oturtmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR
GÜÇLENDİRME İÇİN KONULDU ANCAK RÜZGARDA BİLE SALLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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