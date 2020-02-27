Güce'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası
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Güce'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Güce ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

27.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:42
Güce'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası

ilçesinde Çok Programlı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen ve Kaymakam Ahmet Raşit Orhan'ın da destek verdiği kampanyada, 57 ünite kan toplandı.

Kaymakam Orhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunan öğrenci ve okul yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Kan vermenin bir toplum bilinci olduğuna vurgu yapan Orhan, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı tüm vatandaşların kan vermesi gerekir." dedi.

Kaynak: AA

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