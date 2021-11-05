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Güce'de gençlik merkezi ve ilçe stadı inşaatı başladı

AA / Hayri Bahadır - Haberler | Güncel
Güce'de gençlik merkezi ve ilçe stadı inşaatı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Güce ilçesinde gençlik merkezi ve ilçe stadı inşaatına başlandı.

GİRESUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Güce ilçesinde gençlik merkezi ve ilçe stadı inşaatına başlandı.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin çok daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için projelere bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Gençlere yatırımı, geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:

"Güce ilçesi büyüyor ve gelişiyor, bununla beraber ihtiyaçları çeşitleniyor. Bu sorumluluk duygusuyla yatırımlarımızı planlıyor, projelendiriyor ve çalışıyoruz. 9 bin metrekare alanın kamulaştırma bedeli Güce Belediyesi bütçesinden karşılanarak inşaatına başladığımız gençlik merkezi ve ilçe stadı ile gençlerimiz okul dışındaki zamanlarını burada kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirme fırsatı bulacak. En önemlisi de gençlerimiz artık bundan sonra sportif faaliyetleri için diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak."

Boduroğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güce'de gençlik merkezi ve ilçe stadı inşaatı başladı

AA / Hayri Bahadır - Son Dakika Haberleri
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