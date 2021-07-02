Guatemala'nın teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini Rusya'dan geri istediği iddiası

Rusya'ya nisan ayında 8 milyon doz aşı için 80 milyon dolar ödeyen Guatemala, haziran sonu itibarıyla sadece 150 bin doz aşı teslim alabilmişti. Bunun üzerine Guatemala'nın Rusya'dan teslimatı geciken aşıların ücretini istediği iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores, iddiaları yalanladı.