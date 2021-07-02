Guatemala'nın teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini Rusya'dan geri istediği iddiası
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Guatemala'nın teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini Rusya'dan geri istediği iddiası

Guatemala'nın teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini Rusya'dan geri istediği iddiası
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Rusya'ya nisan ayında 8 milyon doz aşı için 80 milyon dolar ödeyen Guatemala, haziran sonu itibarıyla sadece 150 bin doz aşı teslim alabilmişti. Bunun üzerine Guatemala'nın Rusya'dan teslimatı geciken aşıların ücretini istediği iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores, iddiaları yalanladı.

Guetemala Hükümeti, Rusya'ya 80 milyon dolar ödeyip sipariş verdiği 8 milyon doz aşının sadece 150 bin doz aşı teslim alabilmişti. Peşin parasını ödeyip aşıların tamamını alamayan Guetemala'nın Rusya'yı tehdit ettiği iddiası gündeme gelmişti.

SAĞLIK BAKANI İDDİALARI YALANLADI

İddialarla ilgili açıklama yapan Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores, Sputnik V aşılarının tedarikinde yaşanan gecikme nedeniyle Rusya'dan ücretin geri ödenmesini talep etmediklerini, sadece anlaşmanın koşullarının değiştirilmesini istediklerini söyledi.

Doğruluk Kontrolü
Guatemala'nın teslimatı geciken Sputnik V aşılarının ücretini Rusya'dan geri istediği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Rusya'ya nisan ayında 8 milyon doz aşı için 80 milyon dolar ödeyen Guatemala, haziran sonu itibarıyla sadece 150 bin doz aşı teslim alabilmişti.

Guatemala'nın Rusya'dan teslimatı geciken aşıların ücretini istediği iddiaları gündeme geldi.

Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores iddiaları yalanladı.

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