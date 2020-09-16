Guatemala nerededir? Guatemalaya nasıl gidilir? Ne yapılır? Guatemala'da gezilecek yerler neresidir? Guatemala'nın hangi turistlik yerleri vardır? Guatemala hangi kıtadadır? Guatemala'nın en meşhur yeri neresidir? Maya Antik Kenti'ne nasıl gidilir? Guatemala nüfusu kaç milyondur? Guatemala'ya vize var mı? Guatemala kahvesinin sırrı nedir?

Guatemala'nın kahvesinin özellikleri nelerdir? Guatemala'da gezilecek yerler nerelerdir?Mayaların yaşadığı antik kent Guatemala hakkında bilinmesi gerekenler;

GUATEMALA NEREDEDİR?

Guatemala, Orta Amerika'nın Kıstas bölgesinde yer alan bir ülkedir. Guatemala'nın komşuları arasındaMeksika, Belize, Honduras ve El Salvador vardır. Karayip Denizine ve Büyük Okyanusa kıyısı vardır.

GUATEMALA'NIN NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? BAŞKENTİ NERESİDİR?

Guatemala'nın nüfusu 2,541,581'dir. Guatemala'nın başkenti Guatemala şehridir. Eski Maya Uygarlığı bu şehirde bulunur. Şehrin tarihi 9,000 yıl öncesine dayanır.

GUATEMALAYA NASIL GİDİLİR?

Guatemala Türkiye vatandaşlarından vize istememektedir. Direkt uçuş olmamakla beraber Amerika, Meksika, İngiltere, Kanada üzerinden uçuş sağlanmaktadır. Direkt Latin Amerika ülkelerinden de uçuş sağlanmaktadır.

GUATEMALA'DA GEZİLECEK YERLER NERESİDİR?

1)Tikal Şehri (MAYALAR)

1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası şeçilen, Maya kültürü hakkında önemli ipuçları veren bir şehirdir. Ülkenin önemli turistlik şehirlerinden birisidir.

2)Atitlan Gölü

Mavinin tonlarıyla kendisine hayran bırakan bu göl Atitlan, San Pedro ve Toliman volkanlarının arasında yer alır. Bu şehirde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. 300 metre derinliğe sahip bu göl dünyanın en güzel göllerinden biri olarak kabul ediliyor.

Atitlan Gölü

3)Antigua

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bu şehir turistlerin uğrak noktasıdır. İspanyol sömürgesi altındayken başkent olan bu şehir, kültürel anlamda zengin, gezilmesi gereken yerlerden birisidir.

4)Rio Dulce

Dulce River olarak da bilinen bu nehir, ülkenin Izabel Bölgesinde bulunuyor. Sakin ve muazzam manzarasıyla nefesleri kesen bu nehir,Karayip Denizi'ne açılıyor. Maceraperestlerin uğrak alanı olan bu yer turistik açıdan da oldukça zengin bir yapı sunuyor.

5)Flores

Tikal arkeolojik alanı yakınlarında olan Flores, eski bir Maya adasıdır. Petez Itza Gölü üzerinde yer alan bu adanın en önemli özelliği Venedik gibi sokaklarının sular altında kalmasıdır.

GUATEMALA'DA NE YAPILIR?

1)Ulusal Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi

Ulusal Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi gezilebilir. Başkentte yer alan bu müze 1898 yılında açılmıştır. Müzede 20 bin arkeolojik ve 5 bin etnik eser yer almaktadır. Tarihi ve kültürel açıdan zengin olan bu müze turist akınına uğramaktadır. Ayrıca müze binasının mimarisi de oldukça ilgi çekmektedir.

2)Antigua Guatemala Katedrali

Başkent Guatemala kentinde yer alan bu katedral, 1541 yılında inşa edilmiştir. Daha sonra meydana gelen depremle büyük bir hasara uğramıştır. 1669 yılında restore edilen Roma KatolikKilise'si görsel mimarisiyle ihtişamlı bir yapıdır.

3) Chichicastenango Market

Ülkenin Chichicastenango kentinde bulunan bu market ülkenin en önemli pazarlarından birisidir. Pazar, pazartesi ve perşembe günleri açık olan bu pazar, ülkenin yerel tatlarını deneyimlemek ve hediyelik eşya satın almak için muhteşem fırsatlar sunuyor.

4)Santa Maria

Qetzaltenango kenti yakınlarında bulunan bu aktif volkan turist akınına uğramaktadır. 20. yüzyılın en büyük volkanik patlaması 1902 yılında burada gerçekleşmiştir. 3772 metre yğksekliğinde aktif bir volkandır. En son 2006 yılında püskürmüştür.

GUATEMALA KAHVESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Guatemala Kahvesi

Guatemala kahvesi ilk süs bitkisi olarak ülkeye girmiştir. Ardından hükümet kahve tarlalarını teşvik ederek bu sektörü büyütmüştür. Kahve artık bir sektör haline gelmiştir. Zaman içerisinde farklı iklim yapısı nedeniyle farklı tatlar almıştır. Bölgelere göre yedi ana kahve çeşidi vardır. Başlıcaları Antigua, Huehuetenango ve Atitlan'dır. Bu bölgelerin farklı iklim yapısı ve mikro iklimi vardır.

Antigua kahveleri, az yağmurlu, bol güneşli olan yanardağ eteklerinde yetiştirilir.

Huejuetenango kahveleri, yüksek rakıma sahip Meksika sınırında yetiştirilir.

Atitlan kahveleri ise volkanik topraklarda yetiştirilir.

Bu kahvelerin tadı ceviz ve çikolatayı andırır. Bu kahveler doğal gübre ile korunur. Genellikle Guatemala kahvesi acı kakao, sütlü çikolata ve fındık tatlarını içinde barındırır.

GUATEMALA KAHVESİ NASIL DEMLENİR?

Kahvenin asitlik ve lezzeti baz alınarak üzerine dökerek demleme işlemi gerçekleştirilir. Hafif kavrulmuş ve tam kavrulmuş kahve çekirdeklerinde farklı tatlar elde edilir. Tam kavrulmuş kahve çekirdeği kullanılırsa French Press uygulanır. Tercihe göre soğuk demleme yöntemi de kullanılabilir.