Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

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Gösteri yürüyüşünden detaylar Bayrak ve flama detaylarıOrta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yaklaşık iki bin gösterici, hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenledi.