Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
19.02.2021 08:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:29
Gösteri yürüyüşünden detaylar Bayrak ve flama detaylarıOrta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yaklaşık iki bin gösterici, hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenledi.
Gösteri yürüyüşünden detaylar
Bayrak ve flama detayları
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yaklaşık iki bin gösterici, hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas