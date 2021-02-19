Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
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Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

19.02.2021 08:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:29

Gösteri yürüyüşünden detaylar Bayrak ve flama detaylarıOrta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yaklaşık iki bin gösterici, hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenledi.

Gösteri yürüyüşünden detaylar

Bayrak ve flama detayları

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yaklaşık iki bin gösterici, hükümet karşıtı protesto ve yürüyüş düzenledi.

Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Guatemala'da yerliler tarafından hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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