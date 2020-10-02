Guatemala'da 2 kişi anne kucağındaki bebeği kaçırdı
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Guatemala'da 2 kişi anne kucağındaki bebeği kaçırdı

02.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:37
Guatemala'da 2 kişi anne kucağındaki bebeği kaçırdı

Guatemala'da motosiklet üzerindeki 2 kişi, caddede kucağında bebeğiyle yürüyen kadının kolları arasından bebeği kaçırdı.

Guatemala'da motosiklet üzerindeki 2 kişi, caddede kucağında bebeğiyle yürüyen kadının kolları arasından bebeği kaçırdı. O anlar  amatör kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Zacapa şehrindeki bir caddede 30 Eylül'de meydana geldi. İki kişi, caddede kucağında bebeğiyle yürüyen kadının kolları arasından bebeği kaçırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet üzerindeki 2 kişinin kucağında bebeği ile caddede yürümekte olan kadına yaklaştığı ve bir kişinin motosikletten inerek bebeği annesinden almaya çalıştığı görüldü. Kadın ile bebeği kaçırmaya çalışan adam arasında boğuşma sürerken, diğer motosikletli adamında caddede beklediği görüldü. Adamın bebeği annesinden almasıyla motosiklete atlayıp, olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı. Caddede kimsenin kadına yardım etmemesi dikkat çekti.Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada olaydan kısa bir süre sonra bebeğin terk edilmiş, kullanılmayan bir tren istasyonunda bulunduğu ve ebeveynlerine teslim edildiği belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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