GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü - Haberler

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GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

AA - Luis Vargas - Güncel
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Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Guatemala hükümetinin koruması altındayken yakılarak öldürülen 56 kız çocuğunun ruhuna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bir araya gelen yüzlerce kadın, Guatemala hükümetinin koruması altındayken yakılarak öldürülen 56 kız çocuğunun ruhuna ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi. Gösteriye katılan kadınlar, yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini belirtirken haklarının korunmasını talep etti. Yürüyüşün ardından dağılmayan bir grup gösterici, kentte bulunan bazı yapıların camlarını kırdı, duvarlarını spreyle boyadı.

GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

GUATEMALA CİTY - Guatemala'da olaylı Kadınlar Günü

AA / Luis Vargas - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Guatemala, Mart, Güncel, Haberler

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