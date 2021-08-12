Gua Sha taşı! Gua Sha taşı ne işe yarar? Gua Sha masajı nasıl yapılır?

Yotuberların influencerların bloggerların ve güzellik uzmanlarının övdüğü gençleştdiği iddia edilen Gua Sha nedir? Gua Sha işe yarıyor mu? Gua Sha nerde kullanılır? Gua Sha nasıl kullanılmalı? Gua Sha özellikleri nelerdir?

Güzellikle ilgilenen birçok kişinin özellikle kadınların çok merak ettiği ve denemek istediği kan dolaşımını hızlandırdığı için anti aging özelliği olan, sabahları şiş gözaltı ve yüzün ödemini alanGua Sha taşları hakkında; Gua Sha nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir gibi birçok soru soruluyor ve sizler için bu soruların yanıtlarını hazırladık.

GUA SHA NEDİR?

Eskiden de çok kullanılan bir tekniktir Gua Sha. Çinliler tarafından kullanılırdı. Bu taşlar genelde ciltte botoks etkisi yapar. Kırışıklıkları gidermeye siyah noktaları azaltmaya yardımcı olur. Vücutta kullanılanların da var fakat onlar daha sert olmakla birlikte şekil bakımından da yüze uygun değiller. Bu yüzden yüzünüze yüz için olanları kullanmalısınız. Gua Sha kan dolaşımı sağlar ve ödemi alır. Bu uygulamayı yüzünde dolgu ve botoks olanlar aşırı sivilce sorunu yaşayanların uygulamaması gerektiğinin altı çizilmekte. Aldığınız taşın orijinal olmasına dikkat etmelisiniz ve doğru masaj teknikleriyle uygulamalısınız. Genellikle taşların enerjilerine göre tercih ediyorlar yani pembe kuvarsın daha çok kalbinize enerji vereceği söylenirken; ametist taşının daha çok beyninize yöneldiği söyleniyor.

GUA SHA TAŞI ÖZELLİKLERİ

Gua Sha taş türleri şöyle; Pembe Quartz taşı, Ametist taşı, Jade (Yeşim Taşı) taşı, Bian Taşı. Eğer taşın türleri bunlardan biriyse orijinaldir.

Taşların genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse:

Pembe kuvars taşı aşk ve mutluluk duygularınızı canlandırır sizi çok daha mutlu ve enerjik yapar.

aşk ve mutluluk duygularınızı canlandırır sizi çok daha mutlu ve enerjik yapar. Ametist taşı dikkat dağınıklığına odaklanma problemlerine çok iyi gelir.

dikkat dağınıklığına odaklanma problemlerine çok iyi gelir. Yeşim taşının birçok faydası var ve özellikle genel sağlık durumunu etkiler daha sağlıklı ve daha enerjik hissetmenizi sağlar.

birçok faydası var ve özellikle genel sağlık durumunu etkiler daha sağlıklı ve daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bian taşı diyabet hastalığının tedavisi olarak kullanılır.

Gua Sha hakkında önemli konulardan biri de doğru davranmaktır eğer anlatılan şekilde nazik olmazsanız sert davranırsanız cildinizde kılcal damar çatlaması morarmalar ve kanamalar bile olabilir ama bu kadar can yakıcı şeyler olmadan önce mutlaka bir acı hissedersiniz ve yapmamanız gerektiğini anlarsınız.

Taşın kullanımı oldukça kolay ve rahatlatıcı bir etkisi var genelde sabahları uygulanması tavsiye ediliyor çünkü sabah yüzde oluşan şişliği ödemi alıyor. Her şey için olduğu gibi bu konuda da düzenli kullanım çok önemli. Eğer farkı görebilmek isterseniz düzenli uygulamak yeterli olur. İlk seferde bile gözle görülür değişim olur.

GUA SHA TAŞI NE İŞE YARAR?

Gua Sha ile cildinize yapabileceğiniz çok fazla değişiklik var. Daha kalkık kaşlar, daha pürüzsüz lekesiz bir cilt görünümü, siyah noktalarda azalma, toksinlerin atılması, ödemin atılması gergin ve yumuşak ince bir cilt ve bunun gibi daha birçok güzel şey. İnsanlar Gua Sha kullanarak botoxlu görünümü yapabiliyor. Çene hatlarını inceltip elmacık kemiklerinizi ve çenenizi belirginleştirebilirsiniz, gözlerinizin daha canlı çekik görünmesini sağlayabilirsiniz. Şu anda trend olan canlı bebeksi cilde sizde sahip olabilirsiniz.

GUA SHA NASIL KULLANILIR?

Makyajsız temiz cildimize aşağıdan yukarıya doğru yumuşak masaj hareketleriyle uygulamalıyız. Uygulamaya başlamadan önce ince bir yağ ya da serum kullanmalısınız emilimi kolay olmalı. Ve genel olarak cildinize çok baskı uygulamamalısınız ama taş yüzünüze değmeli. Nazik davranarak aşağıdan yukarı doğru ilerleyin ve taşı cildinize dik değil paralel tutun. Bu uygulamayı günde bir defa yaparak iyi bir sonuç alabilirsiniz. Taşın size verdiği enerjiyi hissedebilmek için düzenli kullanım şart ve günde bir defadan fazla uygularsan cildiniz için faydalı değil zararlı olmaya başlar. Fazla kullanım tahrişe ve ağrıya sebep olabilir.