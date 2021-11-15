GTA Trilogy PC mağazalarına tekrardan döndü

Rockstar'ın Gta The Trilogy – The Definitive Edition, PC için satan tek yer olan Rockstar Games Launcher'dan kaldırılmıştı. Rockstar Launcher'da da teknik hatalar nedeniyle giriş yapılamıyordu. Rockstar, hayranlarına sabırları için teşekkür etti ve hizmetleri geri yüklemek ve oyunu tekrar çevrimiçi hale getirmek içi çalıştığını söyledi.

GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, Definitive Edition'ın piyasaya sürülmesinden önce dijital mağazalarda liste dışı bırakıldığından, şu anda oyunları PC'de herhangi bir şekilde satın almanın bir yolu yoktu.

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Bir rapora göre, GTA Remastered'ın sürümleri iyi performans gösterirse, Rockstar bir sonraki Red Dead Redemption'ın Remastered'ını düzenleyebilir. Take-Two'dan Karl Slatoff kısa süre önce Take-Two'nun remastered'daki pozisyonunu özetledi ve her şeyin şu anlık parayla ilgili olduğunu açıkladı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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