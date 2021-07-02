GTA Online Bağımsızlık Günü Özel Etkinlikleri Başlamak Üzere

GTA Online oyuncuları için çeşitli bonuslar yeni bir şey değil. Haftalık olarak düzenli olarak değişen etkinliklere alıştık. Ancak bu sefer, önümüzdeki Pazar günü 4 Temmuz olacağı için oldukça benzersiz ödüller olacak.

GTA Online oyuncuları için çeşitli bonuslar yeni bir şey değil. Haftalık olarak düzenli olarak değişen etkinliklere alıştık. Ancak bu sefer, önümüzdeki Pazar günü 4 Temmuz olacağı için oldukça benzersiz ödüller olacak. Rockstar, onları bu tatille tematik olarak ilişkilendirmeye çalıştı. Bilmeyenler için bu tarih Amerika için oldukça önemli bir bağımsızlık günü. Bizim 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız gibi düşünebilirsiniz.

Ödül çarpanlarıyla başlayalım. Geliştiricilerin belirttiği gibi, şöhret ve servet peşinde koşmaktan daha Amerikalı bir şey yok. Bu nedenle, hazine avında şansınızı denemeye karar verirseniz, para ve RP şeklinde çifte ödeme alacaksınız.

Rockstar'a göre, Air Courier serisindeki görevleri tamamlarken mobil operasyonların bir parçası olarak özel araçlarla yolları ve vahşi yaşamı geçmek ve gökyüzünde uçmak da tamamen Amerikan bir eylem. Önümüzdeki hafta boyunca bu etkinliklere katılmak üç kat ödüllendirilecek.

Ayrıca ticaret savaşlarına katılarak özel ödüller kazanabileceksiniz. Önümüzdeki günlerde kargo toplamak ve kurtarmak için Pisswasser, Benedict, Patriot ve Supa Wet bira şapkaları veya bir Mutluluk Heykeli T-shirt'ü kazanacaksınız.

Rockstar ayrıca tamamen ücretsiz ödüller de hazırladı. Sadece önümüzdeki hafta içinde GTA Online'a giriş yaptığınız için bir BCTR tişörtü alacaksınız. Ayrıca ABD renklerinde ücretsiz bir paraşüt sırt çantası da kazanacaksınız.

Şimdi biraz kumar oynama zamanı. Diamond Casino & Resort'taki Wheel of Fortune'da bu haftanın en büyük ödülü, Patriot Beer #19 unvanına sahip bir Declasse Hotring Sabre olacak. Ayrıca, para, RP, giyim, atıştırmalıklar ve çeşitli sürprizler gibi olağan hediyeler kazanabilirsiniz.

Son olarak, önümüzdeki hafta için GTA Online oyuncuları, çoğu Amerika ve 4 Temmuz kutlamalarıyla ilişkilendirilen çeşitli araç ve eşyalarda indirimlerine de sahip olacak. İndirimler arasında Kosatka denizaltısı, Vapid Liberator canavar kamyonu, Western Sovereign motosikleti, boynuzlar, tüfekler, havai fişek fırlatıcı, giysi ve yüz boyası, saç modelleri, maskeler ve hatta sığınaklar yer alacak. Daha fazla ayrıntı için tıklayabilirsiniz.

Son olarak, hesap sahiplerini her zamanki gibi GTA Online'da ek bonus ve avantajların beklediğini de hatırlatmak isteriz. Rockstar Games Social Club profiline bağladıktan sonra, bu hafta oyunu oynamak için 100 bin GTA dolarının yanı sıra Buckingham Valkyrie helikopteri ve Dinka Sugoi arabasında indirimler kazanacaksınız.

Kaynak: Turkmmo