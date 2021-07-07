GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu? GTA 6 PC minimum, önerilen sistem gereksinimleri! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Tom Henderson, Rockstar'ın uzun bir zamandır beklenen yeni oyunu GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini duyurdu. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA 6'nın tahmini minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

Rockstar'ın popüler serisi GTA'nın altıncı oyununun ne zaman geleceği oyunseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Oyun sektörünün saygın isimlerinden olan Tom Henderson yaptığı açıklamalar ile birçok oyunseveri hayal kırıklığına uğrattı. GTA 5'in üstünden geçen sekiz yılın ardından, hayranlar altıncı ana oyunun özlemini çekiyor. Ancak bunun yerine Rockstar hâlâ GTA 5'i yeni içerikler ve yeniden düzenlemeler ile destekliyor.

GTA 6, 2024 VEYA 2025 YILINA KADAR PİYASAYA SÜRÜLMEYEBİLİR!

Tom Henderson, genellikle Call of Duty ve Battlefield oyunlarında yaptığı sızıntılar ile tanınsa da, GTA 6 hakkında bazı bilgileri detaylandıran yeni bir video yayınlandı. Henderson daha önce, GTA 6'nın oyun içinde bir kripto para birimine sahip olacağını iddia etmişti. Bu kez ise GTA 6'nın 2024 veya 2025 yıllarına kadar piyasaya sürülmeyeceğini ifade ediyor. Daha önce 2023/2024 yıllarını muhtemel gördüğünü belirten isim, Rockstar'ın önceki projelerindeki yoğun kriz raporlarının ardından şirketin, çalışanlarının refahına daha fazla odaklandığına inanıyor. Hatırlanacağı üzere, geliştirici ekip pandemi sırasında evden çalışmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Henderson, Rockstar'ın GTA 6'yı duyurduktan sonra ertelemeyi planlamadığını ve çıkış tarihinden %100 emin olana kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtiyor. Rockstar, kârını en üst seviyeye ulaştırmak ve muhtemelen GTA 5'in ilk çıkışında belirlediği rekorları kırmak isteyeceğinden, mümkün olduğunca en büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyecektir.

Peki, GTA 6'da yeni nesil grafiklerin baskın olacağını varsayarsak oyun, PC'de nasıl bir sistem gereksinimi isteyebilir? Sizler için GTA 6 tahmini sistem gereksinimlerini derledik...

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAHMİNİ)

GTA 6'nın yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağı kesin. Ama ne kadar yüksek olacağı tartışma konusu, belirlenen bazı kriterlere göre tahmini bir sonuç elde etmek de mümkün.

GTA 6 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz/ AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GBV

RAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri: